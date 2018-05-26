Я не люблю своего ребёнка

Говорят, что с количеством детей материнская любовь не делится, а умножается. Говорят, что она всепоглощающая, сильная и безоценочная. Говорят, что матери любят своих детей любыми и всегда. А ещё говорят, что эта любовь выдаётся тебе если не в комплекте с двумя полосками на тесте, то уж с пищащим свёртком в роддоме точно.

В последние несколько лет для меня стало откровением, что материнская любовь не универсальный инстинкт, а сложный механизм чувств, опыта и способности любить саму себя. И если какое-либо звено выпадает, то любви не возникает. И самое страшное, что матери, в которых не проснулось это чувство, не сработал этот волшебный тумблер, чувствуют отчаянье и одиночество.

Когда родился мой старший сын, мне было 24, вроде взрослая девочка, с работой и образованием, сознательно выбравшая быть матерью, готовая к трудностям и проблемам материнства. Единственное, к чему я не подготовилась, так это к тому, что не смогу полюбить своего сына. Я также, как многие мамы, гладила свой живот, рассматривала фото УЗИ, перестукивалась со своим сыном. Мне было забавно, интересно, странно, но вот этой самой любви и какого-то внутреннего восторга не случилось. Я надеялась и верила, что, когда этот малыш родится, я увижу и, как говорят многие, влюблюсь в него. Но и этого не произошло. Мой сын был милым, серьёзным, забавным младенцем, которого я держала на руках и ничего к нему не чувствовала… Тогда во мне впервые начала прорастать мысль о том, что я какая-то неправильная, дефективная, недоделанная мать.

Матерям как будто положено любить детей. И если ты не смогла, не наскребла в своей душе этого светлого чувства для своего ребёнка, то непременно столкнёшься с осуждением, как внутренним, так и внешним. Я пыталась делиться своей бедой с близкими. Они делали круглые глаза, и в лучшем случае не верили, а в худшем причитали, как несчастен мой сын. Вопли «зачем тогда рожала если не любишь?» раздавались от многих людей. Но беда в том, что пока ты не родишь этого ребёнка, ты никогда и не узнаешь, способна ли ты любить его. И тут как лотерея, жестокая и убивающая наповал, рулетка, где на кону ваши судьбы. И когда тебе выпадает несчастливый билет, ты остаёшься в одиночестве, с чувством собственной плохости и неправильности. Ведь матери должны любить своих детей, иначе зачем это всё?!

Пока я ела себя изнутри, мой сын рос, развивался как по книжке, учился ходить, говорить, играть. Я боролась с проблемами с его здоровьем, где-то внутри корила и винила себя за то, что может быть недостаточно забочусь о нём, что может быть любящие матери делают это лучше, легче и эффективнее. И в этой своей внутренней бездне я по-прежнему была одинока. Более того, я очень жалела, что моему сыну досталась такая ужасная мать, у которой нет для него и капли этой волшебной материнской любви. Любые проблемы в наших отношениях я списывала на это, я думала, что у любящих мам всё легче и проще, и дети послушнее, и полы чище.

Я пыталась, я сменила профессию и стала психологом, я перечитала гору литературы по детской психологии в надежде, что там я найду ответы. И это правда помогало, только вот не натужно искать в себе любовь, а больше понимать и прощать себя, а ещё помогало понимать сына. Что мы понимаем под материнской любовью?! Способность понимать плачущего ребёнка без слов?! Или жертвенность?! Или может быть смелость перевернуть всю свою жизнь, чтобы найти ответы и стать ближе к этому маленькому человеку?!

Моему сыну сейчас 9 лет, я смотрю на этого почти взрослого человека. Мне всегда было с ним трудно, и трудно до сих пор. Тот путь, который мы прошли вместе, был тернист и сложен, в нём было много злости и непринятия, непонимания и слёз. В нём не было ми-ми-мишности и вот этих красивых картинок из жизни «правильных» людей. Но в нём были мы настоящие. Сейчас, когда я оглядываюсь на то, что я сделала, в поисках этой эфемерной материнской любви, я понимаю, что всё это мне ценнее и важнее, чем то, к чему я стремилась. Я по-прежнему не чувствую к сыну щенячьего восторга, мне многое в нём не нравится, со многим я не готова мириться, это так. Но у меня есть и то, что я сделала за эти 9 лет ради него. Если это любовь, то она вот такая, особенная и очень осознанная.

Правда, с детьми, которых любишь легче. Я это поняла, когда родился мой младший, этот смешной и до жути родной малыш. Он как пазл встроился в моё сердце. И тут я поняла одну очень важную вещь. Любовь невозможно из себя выдавить. Ты можешь быть очень хорошей матерью, давать ребёнку всё, что ему нужно, быть внимательной и заботливой, но при этом его не любить. И этот факт нисколько не умаляет твоих усилий. Наоборот, ты строишь очень осознанные отношения с человеком. Все эти материнские трудности даются вдвойне тяжело, если ты не любишь ребёнка. И это не твоя вина…

Удалось ли мне себя простить за то, что так случилось?! Наверное, ещё не до конца. Мне каждый день помогает в этом мой сын, когда обнимает и говорит: «Спасибо за поддержку. Спасибо за честность. Я люблю тебя мама». И если даже без этой волшебной материнской любви у нас срослись такие отношения, то, наверное, я имею право быть настолько несовершенной в своём материнстве.