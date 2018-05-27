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В Сети обсуждают «взрослый» образ дочери Ксении Бородиной
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В Сети обсуждают «взрослый» образ дочери Ксении Бородиной 

Letidor.ru 24 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Звезда вышла в свет с мужем и дочками.
Светская дива, бизнесвумен, звездная мама Ксения Бородина на днях вышла в свет, посетив церемонию вручения премии RU.TV 2018. На красной дорожке знаменитость появилась в компании обеих дочерей, а также мужа Курбана Омарова и его сына Омара от предыдущих отношений.
В личном блоге Ксения Бородина поделилась рядом фотографий, сделанных в преддверии мероприятия. «Платье произвело фурор», — подписала звезда собственное фото. «Образ моей красотки, — значится в подписи к снимку старшей дочери Маруси. — Самая моя ♥️ мамина копия, мамина наклейка, с мамой всегда и во всем до конца».
Поклонники Ксении Бородиной немедленно принялись обсуждать образ ее старшей дочки. При этом многие сочли его чересчур «взрослым»: «Красные губы — это перебор для ребенка», «Взрослая девушка с детской фигурой. Зачем такой яркий макияж», «Макияж реально лишний», «Я также против того, чтобы детей красили, у них своя красота», «Ребенок должен выглядить как ребенок, а не взрослая девушка», — комментирует аудитория Сети.
Напомним, Ксения Бородина и ее супруг, бизнесмен Курбан Омаров официально оформили отношения в 2015 году. Пара воспитывает дочь Теону (2015 года рождения), а также растит юную Марусю (2009) — дочку Ксении от брака с бизнесменом Юрием Будаговым (экс-супруги были вместе с 2008 по 2011 год). У Курбана от предыдущих отношений есть сын Омар.
Фото: Екатерина Ширинкина / Letidor.ru
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