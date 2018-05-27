Дочку Ксении Бородиной назвали цыганкой

Семья Ксении Бородиной практически всем составом появилась на светском мероприятии. Сама ведущая «Дома-2» выбрала для выхода нежный образ ангела, а вот внешний вид ее старшей дочери Маруси неприятно удивил пользователей Сети. Они сочли его слишком вульгарным — на девочке цветастое платье и слишком яркий макияж.

«Дочь на цыганку похожа», «Зачем на Марусю столько косметики наносите, тем более стрелки и красную помаду ребёнку кожу портить», «На платье цветы слишком Большие, вообще перебор во всем», — возмущаются подписчики Бородиной.