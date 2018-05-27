Бывший муж Анастасии Макеевой готовится стать отцом

Невеста актера и певца Глеба Матвейчука ждет ребенка.

Весной 2016 года актриса театра и кино Анастасия Макеева сообщила о разводе с мужем Глебом Матвейчуком спустя семь лет брака. Актриса признавалась СМИ, что отношения в паре изменились, а также свой отпечаток наложило то, что она не могла забеременеть: «Просто мы стали разными. Мне хотелось спокойной жизни, стать мамой. Мы даже начали ходить по врачам. Это длилось три года, но я так и не смогла забеременеть. В какой-то момент он перестал меня поддерживать».

В данный момент Глеб Матвейчук состоит в отношениях с актрисой Еленой Глазковой. Судя по фотографиям, которыми делится невеста актера, в этом году пара станет родителями.