Ещё
Бывший муж Анастасии Макеевой готовится стать отцом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Это фиаско, братан!
Это фиаско, братан!

Бывший муж Анастасии Макеевой готовится стать отцом 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Невеста актера и певца Глеба Матвейчука ждет ребенка.
Весной 2016 года актриса театра и кино Анастасия Макеева сообщила о разводе с мужем Глебом Матвейчуком спустя семь лет брака. Актриса признавалась СМИ, что отношения в паре изменились, а также свой отпечаток наложило то, что она не могла забеременеть: «Просто мы стали разными. Мне хотелось спокойной жизни, стать мамой. Мы даже начали ходить по врачам. Это длилось три года, но я так и не смогла забеременеть. В какой-то момент он перестал меня поддерживать».
В данный момент Глеб Матвейчук состоит в отношениях с актрисой Еленой Глазковой. Судя по фотографиям, которыми делится невеста актера, в этом году пара станет родителями.
Для Глеба будущий ребенок станет первым, как и для его возлюбленной. Как отмечает StarHit, роман Глеба и Елены начался в минувшем году, а в феврале этого года актер преподнес возлюбленной то самое кольцо. Анастасия Макеева, которой тяжело дался развод, тоже счастлива в отношениях. Однако актриса не спешит представлять нового избранника широкой публике.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, globallookpress, instagram
Passion.ru: последние новости
Дмитрий Маликов впервые показал маленького сына Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос впервые показала лицо сына Анна Курникова станцевала с 5-месячной дочкой под новый хит Энрике Иглесиаса
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это фиаско, братан!14
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад13
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу1
Красавица Чиповская превратилась в старуху4
Девушка лицом нарисовала картину во время секса20
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение