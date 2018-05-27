Экс-супруг Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук готовится впервые стать отцом 

Новость сообщила невеста 36-летнего Глеба Матвейчука, актриса театра и кино Елена Глазкова.
В своем Instagram Елена опубликовала фото, на котором виден округлившийся живот.
— подписала она фото с подругой.
Напомним, что о романе акктеров Глеба Матвейчука и Елены Глазковой стало известно летом прошлого года. В феврале этого года Матвейчук во время своего концерта сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Незадолго до помолвки он признавался, что еще не готов к семейной жизни после развода с актрисой Анастасией Макеевой, с которой прожил в браке шесть лет. К слову, одной из причин расставания Макеева назвала отсутствие в и [браке детей.
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Фото:Instagram