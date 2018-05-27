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Дженнифер Гарнер привела своего сына на бейсбольную игру (фото)
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Дженнифер Гарнер привела своего сына на бейсбольную игру (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Дженнифер Гарнер воспитывает троих детей и пытается уделить много внимания и семье, и работе. В этот раз актриса отправилась на бейсбольный матч, чтобы поддержать своего шестилетнего сына Сэма.
Дженнифер и ее подруга решили провести время вместе, а заодно и посмотреть на игру. Их также сопровождала старшая дочь Вайолет, которая тоже приехала на матч, чтобы подбордрить брата.
Недавно бывший муж Дженнифер Бен Аффлект тоже был замечен на бейсбольной игре Сэма. Многие поклонники отмечают, что отец был намного больше вовлечен, чем мама Сэма. Может быть, это можно объяснить любовью Бена к спорту, так как во время предыдущей игры он всячески поддерживал своего ребенка и старался запечатлеть его успехи.
Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей.
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