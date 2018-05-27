Она знала, что муж соседки избивает ее. То, как она спасла эту бедную женщину — бесценно!

Муж моей соседки избивал ее. У них был 2-летний ребенок в то время, и я знала, что она была дома с ним. Однажды у меня был выходной, я пошла с тортом и сделала ее своей лучшей подругой. В то время у нее была сломана рука и два огромных черных синяка под глазами. У нее не было друзей, так как она не из этого района.

Я не позвонила в полицию, так как был молода, напугана и не знала, что делать. В то время мне было 18 лет, и я только переехала в город. Один из самых опасных городов страны. Я боялась, что их ребенка заберут, или что он узнает, что это я, и попытается меня избить.

Я девушка, и я не слабая. Я подумала, что для нее будет проще, если я просто буду с ней разговаривать. Позже, она сможет решить, хочет ли позвонить в полицию или нет. Когда я пришла в тот день, я была просто новой соседкой, желающей подружиться (это произошло, когда я жила в здании около 3 недель). Мы просто сидели, хихикали и сравнивали космические коллекции Арчи. Мы стали лучшими друзьями в считанные часы.

Я помогла ей с ребенком, помогла ей бросить жестокого мужа, помогла ей вернуться в родную провинцию, и мы все еще лучшие друзья по сей день.