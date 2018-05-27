Ещё
Она знала, что муж соседки избивает ее. То, как она спасла эту бедную женщину — бесценно!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Она знала, что муж соседки избивает ее. То, как она спасла эту бедную женщину — бесценно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Муж моей соседки избивал ее. У них был 2-летний ребенок в то время, и я знала, что она была дома с ним. Однажды у меня был выходной, я пошла с тортом и сделала ее своей лучшей подругой. В то время у нее была сломана рука и два огромных черных синяка под глазами. У нее не было друзей, так как она не из этого района.
Я не позвонила в полицию, так как был молода, напугана и не знала, что делать. В то время мне было 18 лет, и я только переехала в город. Один из самых опасных городов страны. Я боялась, что их ребенка заберут, или что он узнает, что это я, и попытается меня избить.
Я девушка, и я не слабая. Я подумала, что для нее будет проще, если я просто буду с ней разговаривать. Позже, она сможет решить, хочет ли позвонить в полицию или нет. Когда я пришла в тот день, я была просто новой соседкой, желающей подружиться (это произошло, когда я жила в здании около 3 недель). Мы просто сидели, хихикали и сравнивали космические коллекции Арчи. Мы стали лучшими друзьями в считанные часы.
Я помогла ей с ребенком, помогла ей бросить жестокого мужа, помогла ей вернуться в родную провинцию, и мы все еще лучшие друзья по сей день.
Карельские вести: последние новости
Ее свекровь снисходительно ответила ей, когда она просила о помощи. Но то, что невестка сказала ей – бесценно! Молодую маму критиковали и унижали за то, что она тратит свои деньги на ребенка. Но то, что последовало дальше – бесценно! В 10 лет он узнал, что родители выиграли миллионы в лотерею! Это ошеломляюще!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это фиаско, братан!52
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад14
Красавица Чиповская превратилась в старуху7
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу2
Девушка лицом нарисовала картину во время секса20
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение