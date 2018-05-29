В Госдуме поддержали законопроект об информировании семей о предоставляемых им льготах

«Очень хорошо. Замечательно, мне кажется, что это примется (законопроект — прим. Агентства «Москва»), потому что у нас действительно до сих пор как только появляются депутаты — начинают спрашивать (избиратели — прим. Агентства «Москва»), что положено, как положено. А это человек будет знать», — заявила Т. Плетнева.

Кроме того, она добавила, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая «Единая Россия» ) внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается установить обязанность загсов и МФЦ при регистрации рождения ребенка информировать заявителей о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, на которые могут претендовать заявители.

Предполагается, что их перечень будет формироваться для каждой семьи индивидуально на основе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).