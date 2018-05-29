В Госдуме поддержали законопроект об информировании семей о предоставляемых им льготах 

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) поддержала законопроект об информировании семей о предоставляемых им льготах. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Очень хорошо. Замечательно, мне кажется, что это примется (законопроект — прим. Агентства «Москва»), потому что у нас действительно до сих пор как только появляются депутаты — начинают спрашивать (избиратели — прим. Агентства «Москва»), что положено, как положено. А это человек будет знать», — заявила Т. Плетнева.
Кроме того, она добавила, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии.
Как сообщалось ранее, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается установить обязанность загсов и МФЦ при регистрации рождения ребенка информировать заявителей о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, на которые могут претендовать заявители.
Предполагается, что их перечень будет формироваться для каждой семьи индивидуально на основе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).