«Одна улыбка на троих»: дети Никиты Михалкова порадовали редким снимком

Дети метра отечественной кинематографии Никиты Михалкова уже давно обзавелись собственными семьями, однако до сих пор держат связь между собой. И редкий общий снимок Надежды, Артема и Анны произвел фурор среди поклонников, поскольку стал свидетельством крепких семейных уз и позволил полюбоваться на трех наследников сразу.

Звездная семья Михалковых хорошо известна среди россиян. Актер и режиссер Никита Михалков сумел вырастить достойную смену и его дети — Анна, Надежда и Артем, пошли по стопам своего отца и построили успешную карьеру в шоу-бизнесе, заняв актёрскую нишу и с завидным постоянством мелькая в различных кинолентах. Примечательно, что даже во взрослой жизни, имея собственные семьи, наследники сохраняют родственные связи между собой. Они поддерживают общение, часто встречаются и неизменно выступают горой друг за друга в различных жизненных ситуациях. Любопытно, что при этом общих фотографий всех детей Никиты Михалкова практически нет.

И тем ценнее в глазах поклонников был снимок, который на днях обнародовала Анна Михалкова, рассказав поклонникам, как провела выходные. На фотографии старшая дочь Никиты Михалкова позирует вместе с Артемом и Надеждой, задорно отметив, что специально для успешного снимка они «сели по старшинству». Многочисленная публика вмиг обратила внимание на столь редкий кадр, где запечатлены наследники знаменитой фамилии, и похвалила родственников за то, что те не теряют друг друга в суете нескончаемых дел. Не обошлось и без стандартного поиска общих черт трех артистов, и почитатели с усердием бросились отыскивать отпечаток Никиты Михалкова на лицах его детей.

«А всё ж таки, Никита Сергеевич талантлив во всех направлениях. Таких детей после себя оставит» «У вас общий взгляд. Характерный прищур и одна улыбка на троих» «Нравится мне ваша большая семья! Все вы скромные, самодостаточные, умные и успешные! Отличных детей взрастил Михалков!» «Приятно всех увидеть. А ямочки какие….» «Невозможно оторваться от фото, давно не было так хорошо на душе» «Замечательные дети у Никиты Сергеевича… И все на маму похожи»

И нельзя не признать, что их крепкая семейная связь действительно достойна восхищения, ведь у наследников Никиты Михалкова уже успели подрасти собственные дети. К примеру, старший сын актрисы Анны Михалковой уже заканчивает школу, к невероятной радости его матери, которая по праву считает его выпускной собственным праздником.