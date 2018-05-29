Срочно в номер: Кейт Миддлтон в идеальном летнем платье за 4 тысячи рублей

В конце апреля Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой. Поэтому сейчас герцогиня Кембриджская временно оставила свои обязанности и проводит все время с детьми — новорожденным принцем Луи и подросшими принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Чтобы старшие дети не чувствовали себя обделенными после появления малыша, Кэтрин старается уделять им достаточно внимания. Так на днях тона взяла Шарлотту и Джорджа на скачки в Норфолк.

Для выхода на публику королевская семья выбрала очень скромные наряды — дети были одеты в базовые наряды бренда H&M, а Кейт выбрала стильное нежно-голубое платье испанского бренда Zara, идеально подходящее для летней погоды.