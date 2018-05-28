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Акиньшина полгода не могла «принять» свою дочь
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Акиньшина полгода не могла «принять» свою дочь 

Лиза 19 часов назад
Фото: Лиза
Актриса Оксана Акиньшина придерживается правила не афишировать личную жизнь. Она долгое время скрывала отношения с супругом — продюсером Арчилом Геловани. Девушка редко появляется на публике и не хвастается фотографиями детей в социальных сетях. Каково же было удивление ее поклонников, когда в интернет попала информация, что в прошлом году у Оксаны родилась девочка, имя которой она также долго держала в тайне.
Под фотографиями звезды в Instagram шли споры о том, почему Оксана не выкладывает снимки с дочерью и не делится подробностями воспитания с подписчиками. В интервью для журнала «Ок!» актриса призналась, в чем причина такой скрытности. Дело в том, что Оксана Акиньшина до сих пор в полной мере не ощущает себя мамой:
Какие у меня могут быть дети, откуда!? Внутренне я до сих пор маленькая… До сих пор не могу поверить, что у меня уже трое детей..
Несмотря на то, что до рождения дочки Оксана уже имела опыт воспитания двоих детей, ее отношения с младшим ребенком первое время складывались с большим трудом. Актриса поделилась переживаниями: «Первые полгода были очень тяжелые, я просто не могла её принять. У меня было ощущение, что я родила впервые, что это мой первый ребенок…».
Шесть месяцев она находилась в состоянии стресса, так как не могла почувствовать себя в роли мамы девочки: «Арчил мечтал о девочке. А я не понимала, что мне с ней делать…». Но спустя время, актриса поняла, какое это счастье — быть мамой Эмми (дочь актрисы — прим. ред.):
Я должна была быть мамой девочки. Она невероятная, нереальная! Она не я, не еще кто-то, она сама по себе. Кукла.
К счастью, 31-летняя актриса не только на фотографиях выглядит идеальной мамой. Оксана Акиньшина поделилась, что со временем к ней пришло осознание — дети для нее важнее всего. Возможно, по этой причине семейные фотографии в социальных сетях Оксаны стали мелькать намного чаще. Преданные подписчики остались в восторге, оставляя восхищенные комментарии под фото с детьми: «Оксаночка, какой у Вас замечательный малыш!», «А сынишка на папу похож, солнышко такое!», «Вы прям светитесь рядом с детьми! Счастья Вам и Вашей семье!».
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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