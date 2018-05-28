История о том, как по-разному люди реагируют на один и тот же поступок, совершенный мамой и папой

Я завтракала в компании подруги, когда моей дочке потребовалось сменить подгузник. Я отправилась с ней в дамскую комнату, но там не оказалось пеленального столика. Ресторан, где мы завтракали, находится в парке, поэтому я просто отошла как можно дальше от людей и поменяла дочке подгузник.

Казалось бы, что тут такого? Однако через полчаса ко мне подошла женщина и сказала: «Я видела, как вы меняли подгузник вашей дочери, могли бы вы в следующий раз делать это в положенном месте?»

Я ответила, что в туалетной комнате ресторана не было пеленального столика. Женщина сказала, что он есть в туалете для инвалидов, который находится «где-то вон за тем углом». Я сказала ей, что в следующий раз обязательно последую ее совету. И почувствовала себя неудачницей.

В следующие выходные мы с семьей были в том же парке. На этот раз подгузник понадобилось сменить моему сыну. Я сказала мужу: «Теперь твоя очередь», и муж переодел сына прямо в парке, без всякого пеленального столика. Мимо как раз проходила группа женщин, и одна из них пришла в восторг: «Ах, какой хороший папа!». Билл почувствовал себя супергероем.

Меня это не слишком беспокоит, потому что я к этому привыкла.

Я привыкла, что за одни и те же вещи меня осуждают, а моего мужа превозносят.

Я привыкла, что если я забираю детей из школы на пять минут позже, меня награждают презрительными взглядами, но когда муж делает то же самое, ему едва ли не расстилают красную ковровую дорожку и встречают овациями просто за то, что он вообще появился, неважно, вовремя или нет.

Как раз сейчас, когда я пишу эти строки, мой муж отправился в супермаркет, прихватив наших троих детей. Конечно, увидев его, люди будут умиляться: какая прелесть — папа с детьми покупает продукты! Но когда в магазин иду я, то я просто «делаю свою работу». Так уж устроено наше общество — мы слишком сильно давим на женщин, принуждая их быть «совершенными» и самоотверженными во всем, и в то же время почти ничего не ожидаем от мужчин как от родителей.

Я не говорю, что мы не должны поощрять мужчин. Наоборот, я люблю, когда мужа хвалят за то, что он делает для наших детей. Он хороший папа, почему бы лишний раз ему об этом не напомнить? Но давайте хвалить и друг друга тоже, давайте посмотрим на женщину с коляской, которая говорит по телефону, и вместо осуждения подумаем о ней так: «Она предпочла не сидеть дома, покупая вещи в интернете и попивая коктейли, а пришла с ребенком в парк — она хорошая мама.