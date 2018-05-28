Ещё
Трехлетней девочке запретили ходить в сад из-за «откровенного» платья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трехлетней девочке запретили ходить в сад из-за «откровенного» платья 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Канаде трехлетней девочке запретили носить в детский сад любимое платье, так как воспитатели сочли его «откровенным». Об этом сообщила радиостанция CBC Radio.
Отец девочки Джейме Стоунхаус (Jamie Stonehouse) был крайне удивлен, что его ребенку запретили приходить в розово-оранжевом сарафане длиной до лодыжек в тридцатиградусную жару. «Это самый обычный сарафан с бретельками, и оказалось, что они слишком тонкие. Его признали непристойным из-за того, что бретельки не были пять сантиметров шириной», — добавил он.
Директор садика сначала заявил журналистам, что заведение строго следовало дресс-коду, установленному начальной школой, расположенной в том же здании. Однако затем он отметил, что детский сад является независимым арендатором и у них нет никаких правил касательно одежды воспитанников.
Стоунхаус рассказал, что его дочь не понимает, почему она больше не может носить платье в детский сад. «Говорить трехлетней девочке, во что ей одеваться, просто смешно. Я помню, как сам ребенком выбирал одежду и из-за этого в половине случаев выглядел нелепо в детском саду, но в этом прелесть детства, в возможности ходить, в чем хочется», — признался канадец.
Мужчина также отметил, что на маленький плечах девочки сарафан с такими широкими бретельками будет смотреться как футболка. Вместе с женой они решили, что девочка будет соблюдать дресс-код, но разрешили ребенку ходить в платье все остальное время. «Она носит его, не снимая, и иногда даже надевает на себя два сарафана сразу», — посмеялся Стоунхаус.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть70
20 самых романтичных татуировок для пар4
Нюша «выдавила» грудь платьем
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад26
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение