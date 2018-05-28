Превратите своих детей в модных дизайнеров с новым набором от Aquabeads

Если ваш ребенок мечтает стать дизайнером и обожает выдумывать новые идеи для украшения себя любимого, то ему просто необходим «Набор модного дизайнера»! Малыш придумывает, как будет выглядеть его новое творение, выкладывает узор из бусин и смачивает их водой. Через некоторое время с помощью гребешка снимает готовое изделие и наслаждается самодельной игрушкой, заколкой или колечком.

В «Набор модный дизайнер» входит более тысячи бусин, 16 цветов и 10 уникальных серебряных бусин. А также цепочка, аксессуар к цепочке, форма для бусин, гребешок, два двухсторонних листа шаблонов, палитра с крышкой, бутылочка-распылитель, два аксессуара-колечка и диадема.

А попробовать создать что-то из наборов Aquabeads можно будет на фестивале «Мультимир». Там дети смогут познакомиться с чудесной аквамозаикой и создать игрушки вместе с профессиональными аниматорами. Все игрушки можно будет унести с собой домой. Приходите к стенду Aquabeads во время фестиваля «Мультимир», который пройдет с 30 мая по 3 июня на территории ВДНХ.

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