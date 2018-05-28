3 знаменитые девушки, которые отказались от нянь

Селин Дион

У сильной женщины Селин Дион по-настоящему тяжёлая судьба — даже если внешне она выглядит предельно спокойной и жизнерадостной, поверьте, последние годы ей приходилось невероятно туго. Все дело в том, что ее муж Рене был старше её на 26 лет: они познакомились в 1980, когда будущей певице было всего 12, а в 1991 поженились. У них родились трое детей, однако 14 января 2016 года Рене скончался от онкологии (кстати, всего два дня спустя от того же заболевания умер и брат Селин). С тех пор Дион воспитывает детей одна — и даже не прибегает к помощи няни. «Я их родила не для того, чтобы отдать на воспитание другому человеку. Все буду делать сама», — говорит певица. Восхищаемся!

Одна из самых красивых пар Голливуда, Мила Кунис и Эштон Катчер , отказались от няни по одной простой причине — им хотелось как можно лучше узнать каждого из своих детей. Кунис говорила, что ей не нравится наблюдать за своими коллегами по цеху, которые чуть что — сразу бегут звать няню. «Нет, я хочу точно понимать, что делать, когда плачет мой ребёнок!» — заявила в одном интервью Мила.

Блейк Лайвли