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Он был долгожданным ребенком в семье, но когда появился на свет все были В ШОКЕ увидев его!
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Он был долгожданным ребенком в семье, но когда появился на свет все были В ШОКЕ увидев его! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Бангладеш родился ребенок с морщинами, как у старика. В Бангладеш на свет появился мальчик с редким заболеванием прогерией, вызывающим стремительное старение кожи. Врачи заявляют, что прогерией страдает всего один человек на четыре миллиона, что часто приводит к отказу от обычной жизни, поскольку тело стареет очень быстро. У малыша наблюдаются все те внешние признаки, которые свойственны пожилым людям, — морщины, нависшие веки, дряблая кожа и густые волосы на теле.
Несмотря на болезнь мальчика, его родители пребывают на седьмом небе от счастья из-за того, что у них родился «чудо-ребёнок». Отец малыша заявил, что они могут только благодарить бога за его появление на свет.
— Мы принимаем его таким, какой он есть. Мы так счастливы, что теперь в нашем доме есть мальчик, — заявляют счастливые родители, подарив своей дочери братика.
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Женский форум
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