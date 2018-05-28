Он был долгожданным ребенком в семье, но когда появился на свет все были В ШОКЕ увидев его!

В Бангладеш родился ребенок с морщинами, как у старика. В Бангладеш на свет появился мальчик с редким заболеванием прогерией, вызывающим стремительное старение кожи. Врачи заявляют, что прогерией страдает всего один человек на четыре миллиона, что часто приводит к отказу от обычной жизни, поскольку тело стареет очень быстро. У малыша наблюдаются все те внешние признаки, которые свойственны пожилым людям, — морщины, нависшие веки, дряблая кожа и густые волосы на теле.

Несмотря на болезнь мальчика, его родители пребывают на седьмом небе от счастья из-за того, что у них родился «чудо-ребёнок». Отец малыша заявил, что они могут только благодарить бога за его появление на свет.

— Мы принимаем его таким, какой он есть. Мы так счастливы, что теперь в нашем доме есть мальчик, — заявляют счастливые родители, подарив своей дочери братика.