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«Носит ребенка под черепом»: принт на платье Леры Кудрявцевой расстроил ее поклонников
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«Носит ребенка под черепом»: принт на платье Леры Кудрявцевой расстроил ее поклонников 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото в черном платье с черепом, которое возмутило ее поклонников. Они считают неуместным беременной женщине носить подобные наряды. Под публикацией отметились и те, кто уверен, что Лера не ждет ребенка, а лишь создает видимость.
46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева всегда любила красиво одеваться и славилась яркими нарядами, которые обычно подчеркивали ее стройную фигуру. Теперь же в связи с долгожданной беременностью женщина предпочитает носить одежду свободного кроя, однако от нестандартных принтов не отказывается. Так, недавно Кудрявцева опубликовала фото из ГУМа, на котором она позирует в черном просторном платье с картинкой в виде черепа от груди до живота. Мрачноватый образ разбавила яркая зеленая сумка, однако это не спасло Леру от критики. Внимательные подписчики в Инстаграме и без того всегда пристально следили за внешностью Кудрявцевой, а после информации о беременности и вовсе чуть ли не с лупой стали рассматривать ее новые снимки.
«Какая красивая все-таки у нас Москва! Гуляли весь день, чисто, красиво», — подписала фото Лера. Но ее подписчиков мало волновала столица. Гораздо больше внимания досталось необычному принту на платье и тому факту, что под ним совсем не видно живота. Напомним, недоброжелатели считают, что Лера Кудрявцева не беременна, а лишь имитирует это состояние, а ребенка ей и ее мужу Игорю Макарову вынашивает суррогатная мать. «Череп на беременном животе. Ну дурдом, конечно» «Жуткое платье! Особенно в свете слухов о ребенке…» «Совсем уже звезды из ума выжили. Носит ребенка под… черепом!»
«Шокировала нарядом! Не по возрасту и тем более не для будущей мамы…» «Ну не спрячешь живот, если он есть, хоть парашют надень. Где живот?» «Беременностью там и не пахнет» Однако Лера не отвечала злопыхателям, при этом своей знакомой, которая живет в Америке, намекнула, что они скоро встретятся. Видимо, телезвезда, как многие другие российские знаменитости, решила рожать ребенка в одной из клиник США. К слову, именно в Америке, в Лос-Анджелесе недавно родила вторую дочь 35-летняя певица Светлана Лобода.
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