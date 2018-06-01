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Детский взгляд на новости: что общего у Трампа и говорящей утки
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Детский взгляд на новости: что общего у Трампа и говорящей утки 

Мир24 1 час назад
В День защиты детей зрителей телеканала «МИР» ждет сюрприз: необычный выпуск новостей, который подготовили наши юные коллеги.
— Кто такие Ким Чен Ын и Мун Джэ Ин?
— В первый раз слышу.
— А Дональд Трамп вам знаком?
— Это утка из мультика. Дональд Дак.
— Это президент какой-то страны из США.
— Про Трампа слышал, про Дональда — нет.
— Телевизор смотрите? Новости, например.
— У нас его нет дома.
— Мне больше интересно что-то детское!
— Вот подрастем — и будем смотреть.
Выпуск новостей, который подготовили дети, смотрите 1 июня в 23.40 на телеканале «МИР». Не пропустите!
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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