Детский взгляд на новости: что общего у Трампа и говорящей утки

В День защиты детей зрителей телеканала «МИР» ждет сюрприз: необычный выпуск новостей, который подготовили наши юные коллеги.

— В первый раз слышу.

— Это президент какой-то страны из США.

— Про Трампа слышал, про Дональда — нет.

— Телевизор смотрите? Новости, например.

— У нас его нет дома.

— Мне больше интересно что-то детское!

— Вот подрастем — и будем смотреть.

Выпуск новостей, который подготовили дети, смотрите 1 июня в 23.40 на телеканале «МИР». Не пропустите!

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