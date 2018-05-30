В День защиты детей, 1 июня, зрителей телеканала «МИР» ждет сюрприз: необычный выпуск новостей, который подготовили самые юные ведущие. Со своей — детской — точкой зрения на политику.
— Кто такие Ким Чен Ын и Мун Джэ Ин?
— В первый раз слышу.
— А Дональд Трамп вам знаком?
— Это утка из мультика. Дональд Дак.
— Это президент какой-то страны из США.
— Про Трампа слышал, про Дональда — нет.
— Телевизор смотрите? Новости, например.
— У нас его нет дома. Вот подрастем — и будем смотреть.
Выпуск новостей, подготовленный детьми, смотрите на телеканале «МИР» 1 июня.
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