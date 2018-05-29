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Крисси Тейген и Джон Ледженд сходили на свидание после рождения второго ребенка
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Крисси Тейген и Джон Ледженд сходили на свидание после рождения второго ребенка 

Журнал ОК! 32 минуты назад
Пару недель назад Крисси Тейген и Джон Ледженд второй раз стали родителями. У них родился сын, которого они назвали Майлз Теодор Стивенс. В отличие от других знаменитостей пара не стала скрывать малыша, и уже спустя пару дней после его рождения опубликовала в соцсетях его снимок. Однако супруги не зациклены только на воспитании детей. Музыкант и модель не забывают уделять время и друг другу. Вчера они решили устроить себе выходной и сходили на романтическое свидание. Совместное фото с женой Джон опубликовал в Инстаграм.
Наше первое свидание после рождения Майлза, — лаконично подписал фото артист.
Поклонники осыпали Крисси комплиментами в комментариях, отметив, что она прекрасно выглядит после родов.
Крисси Тейген и Джон Ледженд
Напомним, что Джон Ледженд и Крисси Тейген вместе больше десяти лет, а в официальном браке — четыре года. Свадьба звезд состоялась осенью 2013 года, а 14 апреля у них родился первенец — дочка Луна. О второй беременности модель сообщила в ноябре прошлого года, опубликовав трогательное видео в Инстаграм. А после премии «Грэмми-2018» она раскрыла и пол ребенка.
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