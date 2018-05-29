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Телеведущая Светлана Зейналова во второй раз стала мамой
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Телеведущая Светлана Зейналова во второй раз стала мамой 

Letidor.ru 46 минут назад
Фото: Letidor.ru
И уже поделилась первым фото с малышкой.
41-летняя Светлана Зейналова, известная телезрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», родила дочь. Об этом она сама сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.
Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», и в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце. Ребенок должен родиться летом, а его отцом является гражданский муж Светланы — Дмитрий.
Ранее телеведущая воспитывала только дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии, но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. А вскоре, вероятно, начнет воспитывать и собственного ребенка от Светланы. Отцом Александры является бывший программный директор Радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.
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