Телеведущая Светлана Зейналова во второй раз стала мамой

И уже поделилась первым фото с малышкой.

41-летняя Светлана Зейналова , известная телезрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», родила дочь. Об этом она сама сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.

Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», и в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце . Ребенок должен родиться летом, а его отцом является гражданский муж Светланы — Дмитрий.

Ранее телеведущая воспитывала только дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии, но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. А вскоре, вероятно, начнет воспитывать и собственного ребенка от Светланы. Отцом Александры является бывший программный директор Радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.