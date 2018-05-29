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Делаем с малышом радугу. Очень увлекательная и познавательная история.
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Делаем с малышом радугу. Очень увлекательная и познавательная история.
Аист на крыше
1 час назад
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Чем занять малыша? Есть прекрасный способ. Сделайте радугу на тарелке. Вам понадобится пачка цветных драже и немного горячей воды. шел бы в парикмахерскую с радостью.
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