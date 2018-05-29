Делаем с малышом радугу. Очень увлекательная и познавательная история.

Чем занять малыша? Есть прекрасный способ. Сделайте радугу на тарелке. Вам понадобится пачка цветных драже и немного горячей воды. шел бы в парикмахерскую с радостью.