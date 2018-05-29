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Седокова открывает тайны
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Седокова открывает тайны 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Анна Седокова любит интриговать своих поклонников. Это касается и творчества, и личной жизни. Так, долгое время фанаты гадали, кто же является отцом ее третьего ребенка. Анна хранила молчание даже после рождения сына. Теперь, когда ребенок подрос, она приоткрывает новые интересные подробности знакового для нее знакомства.
Как оказалось, встреча Артема Комарова и Седоковой произошла ровно два года назад на премии телеканала RU.TV. С учетом возраста малыша, роман певицы и сына олигарха развивался быстро и бурно.
«Сейчас мой цвет волос абсолютно такой, каким был два года назад! Тогда премия RU.TV кардинально изменила мою жизнь», — ностальгирует Анна в своем инстаграм. Певица верит в символические знаки и совпадения, и надеется, что в скором времени в ее жизни вновь произойдут судьбоносные события.
Напомним, что у 34-летней Анны есть трое детей. Все они от разных мужчин, что является поводом для едких комментариев со стороны хейтеров и недоброжелателей.
Отношения с мужчинами у певицы не складываются. Первый супруг Анны умер, спустя много лет после развода. Со вторым, Максимом, она находится в состоянии конфликта. Причиной размолвок является их общая дочь Моника. Бывший муж и свекровь артистки не дают разрешения на вывоз девочки за пределы США. На данный момент мать и дочь проживают на разных континентах.
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