Высокие дозы витамина D бесполезны для детей

Команда финских ученых из нескольких институтов и клиник страны пришла к выводу, что утроение дозы витамины D не делает кости детей в возрасте 2 лет более крепкими, чем обычная доза препарата.

Витамин D необходим для усвоения кальция. Он естественным образом вырабатывается в нашей коже под действием солнечного света, но 40% населения Европы страдают от его нехватки. А дефицит данного нутриента приводит к рахиту и ослаблению костной ткани.

Рекомендуемая суточная норма витамина D для здорового ребенка составляет 400 МЕ. В исследовании приняли участие 975 здоровых младенцев, одни из которых получали рекомендованные 400 МЕ витамина D, а другие — в три раза больше, 1200 МЕ. К двум годам у большинства детей не наблюдалось дефицита витамина D, но и преимуществ в виде более прочных костей или лучшей сопротивляемости инфекциям у тех, кто получал утроенную дозу, выявлено не было.

Ученые приходят к выводу, что рекомендованной дозы в 400 МЕ должно хватать для нормального развития ребенку до 2 лет. Повышенные дозы витаминов никакого дополнительного эффекта не дают.

Ранее было доказано, что прием витамина D будущей матерью во время беременности положительно влияет на развитие ребенка сразу после рождения.