Ещё
Высокие дозы витамина D бесполезны для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Высокие дозы витамина D бесполезны для детей 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
Команда финских ученых из нескольких институтов и клиник страны пришла к выводу, что утроение дозы витамины D не делает кости детей в возрасте 2 лет более крепкими, чем обычная доза препарата.
Витамин D необходим для усвоения кальция. Он естественным образом вырабатывается в нашей коже под действием солнечного света, но 40% населения Европы страдают от его нехватки. А дефицит данного нутриента приводит к рахиту и ослаблению костной ткани.
Рекомендуемая суточная норма витамина D для здорового ребенка составляет 400 МЕ. В исследовании приняли участие 975 здоровых младенцев, одни из которых получали рекомендованные 400 МЕ витамина D, а другие — в три раза больше, 1200 МЕ. К двум годам у большинства детей не наблюдалось дефицита витамина D, но и преимуществ в виде более прочных костей или лучшей сопротивляемости инфекциям у тех, кто получал утроенную дозу, выявлено не было.
Ученые приходят к выводу, что рекомендованной дозы в 400 МЕ должно хватать для нормального развития ребенку до 2 лет. Повышенные дозы витаминов никакого дополнительного эффекта не дают.
Ранее было доказано, что прием витамина D будущей матерью во время беременности положительно влияет на развитие ребенка сразу после рождения.
Medaboutme.ru: последние новости
Люльки-пеленки: польза или вред для ребенка? Самоконтроль у детей влияет на грамотность Летняя депрессия: кого не радует лето?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Без интима — это вообще мало»: откровения стриптизерш28
Жара: микробикини снова в моде34
Тест: насколько вы провинциальны2
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова23
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть94
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
00:38
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение