Владимир Литвинов рассказал, как пережил смерть сына и вновь стал отцом почти в 60 лет

Актер Владимир Литвинов известен широкому зрителю по ролям в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Принц Сибири», «Тайная стража. Смертельные игры». Также артист снимался во многих полнометражных фильмах.

Личная жизнь артиста складывалась не всегда удачно. Он женился довольно рано — в первом браке с Натальей у него появилось двое детей, но сын артиста погиб в раннем возрасте.

"В первом браке было двое детей — у меня погиб сын. Я был на гастролях в Баку, возвращался домой и был в прекрасном настроении, когда вдруг узнал о трагедии. Это была автокатастрофа. Ему было 11. Он перебегал дорогу. Мы на тот момент уже расстались с Натальей, все это произошло в Таллине", — вспоминает Литвинов. Смерть сына стала страшным ударом для Владимира.

Первая супруга после развода решила забрать дочь Анну — она уехала на свою родину в Эстонию и долгие годы Владимир не общался с дочкой до ее несовершеннолетия. Наталья тоже была против общения Анны с отцом. «Они уехали в Таллин, я остался в Ленинграде. До сих пор чувствую свою вину, что не общался с дочерью — бывшая жена не навязывалась, да и я не слишком горел желанием», — рассказывает актер.

Счастье в личной жизни Литвинов обрел лишь в третьем браке — в автобусе он познакомился с девушкой Еленой, которая была младше артиста на 19 лет. Разница в возрасте не помешала Владимиру и Елене довольно быстро полюбить друг друга. Супруги вместе уже 29 лет. Елена родила артисту двоих детей — в 1992 году на свет появился сын Арсений, а в 2009 году — дочка Аксинья. Литвинов не жалеет, что вновь стал отцом в зрелом возрасте.

"У нас двое детей — сын и дочка. Мальчик у нас непростой, очень эмоциональный, иногда заносит. Аксинья — наш смысл, наше утешение, наше напряжение в некотором смысле, ведь надо ее вырастить. Мне было под 60 лет, когда она родилась. А мне бы еще хотелось встретиться со старшей дочкой Анной и познакомиться поближе, ведь по сути мы друг друга не знаем", — признается Литвинов.