Эксперт рассказал о причинах низких пособий на детей в России

Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров назвал необходимый размер материальных пособий на содержание одного ребенка. Он также заявил, что 50 рублей в месяц — это издевательство, сообщило ИА НСН

«Пособие на ребенка должно быть не менее пяти, а то и 10 тысяч рублей в месяц. К сожалению, пока эти пособия формируются по остаточному признаку и являются даже антисоциальной вещью», — прокомментировал Георгий Федоров.

Для того чтобы решить проблему с материальными выплатами, правительство должно пересмотреть социальную систему. Бюджетные средства впустую тратятся «на неэффективную работу пенсионного фонда и одноразовые проекты». Государству необходимо расставить правильные приоритеты. Увеличить пособия на детей также можно за счет повышения налога на богатство или за счет других госпрограмм, добавил эксперт.

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Сейчас сумма пособия составляет 50 рублей в месяц и выплачивается работодателем. Насколько власти планируют поднять пособие, пока не известно, однако, чтобы оказать реальную помощь, оно должно составлять не меньше 10 тысяч рублей.