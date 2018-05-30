Мария Погребняк — строгая мама и послушная жена: откровенное интервью о семье

30-летняя Мария Погребняк — жена футболиста Павла Погребняка и мама троих сыновей. Супруги познакомились еще в школе и обвенчались, как только Марии исполнилось 18 лет, а всего через год в семье родился первенец. В разговоре с Cosmo.ru Мария вспомнила историю своей первой и единственной любви, рассказала об отношениях со свекровью и призналась, что никогда не спорит с мужем.

С мужем мы знакомы со школы — он был старше меня на три класса. Сначала у нас была очень крепкая дружба. Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. Мои родители очень хорошо относились к Паше, и однажды мама сказала: «Маша, я вижу, что для тебя это не просто дружба». Мне было всего 17 лет, я еще не могла понять, что значит любовь. Для меня Паша был лучшим другом, но когда он уехал играть за ярославский «Шинник», я поняла, что мне его очень не хватает. И стала тайком ездить к Паше! Говорила, что иду в школу, а сама ехала на Комсомольский вокзал, покупала билет до Ярославля и возвращалась этим же вечером. Позднее обычного, конечно, потому что «осталась на дополнительные занятия». Родители были уверены, что я с головой ушла в учебу, а когда они увидели мой аттестат с тройками… Мягко говоря, им стало не себе. Получила я по полной! После школы я поступила в Московскую финансовую академию , но оттуда тоже сбежала — за Павлом в Томск. Тогда я уже понимала, что очень сильно его люблю. Решив пожениться, мы ни у кого не спрашивали совета — просто поставили семьи перед фактом. И, когда мне исполнилось 18 лет, обвенчались. «На свадьбе не нужно думать ни о ком, кроме себя» Если бы была возможность поговорить из будущего с самой собой перед свадьбой, я бы себе посоветовала не переживать. Я слишком нервничала! Переживала за гостей: что останутся голодные, будут скучать, что им не понравится наш праздник. А ведь свадьба — это только твой день! Я же не выпила ни вина, ни шампанского, все контролировала и думала, как чувствуют себя другие. В итоге на нашей свадьбе оторвались все! Кроме меня. Я была как стеклышко — не расслабилась, не упала, платья не порвала, ноги не сбила. Девушки! Не повторяйте моей ошибки! На свадьбе не нужно думать ни о ком, кроме себя. Этот день — дай бог, чтобы он был единственный в вашей жизни — должен запомниться! Танцуйте, пляшите, сходите с ума, дайте выход адреналину!

Мы вместе «вставали на ноги». Паша поначалу очень мало зарабатывал, у нас не было ни копейки, я ходила на рынок и покупала один-два помидора, немного мяса, искала в Сети «недорогие» рецепты. Но это была романтика! Лучшее время — время любви. Сейчас у Павла закат карьеры, но мне все равно, будут деньги или нет — я жила с ним и в богатстве, и в бедности. Да, скажу честно, с деньгами легче. Но когда в юности у нас не было больших финансовых возможностей, я была так же счастлива, как и сейчас.

«Мне все равно, будут деньги или нет — я жила с мужем и в богатстве, и в бедности»

Я родила первого ребенка, когда мне только исполнилось 19 лет. Беременность стала для нас обоих сюрпризом. Мы не знали, как сказать родителям, но семьи нас поддержали. А Паша вел себя как серьезный мужчина, который не боится брать на себя ответственность и держит слово. Сейчас вспоминаю тот период, и меня накрывают эмоции — даже слезы наворачиваются на глаза. У нас была — и есть — нереальная любовь. Мы не просто муж и жена, а что-то большее: друзья, любовники, брат с сестрой. У нас нет друг от друга тайн, мы постоянно разговариваем — обо всем на свете. И я считаю, это следствие именно раннего брака. Если бы я выходила замуж сейчас, за уже состоявшегося, известного мужчину, такие доверительные отношения не сложились бы. Первая беременность протекала очень тяжело… Чувствовала себя овощем, поправилась на 30 килограммов, вся отекла, трижды лежала на сохранении, Артем родился только на 43-й неделе. Сбросить набранные килограммы так и не удалось вплоть до второй беременности… Не могу сказать, что во мне сразу проснулся материнский инстинкт (я сама еще была ребенком!), но с сыном я чувствовала себя спокойно. Мы гуляли по два часа, днем вместе спали, я кормила грудью. Дома мы не сидели. Когда сыну было всего три месяца, уехали в Питер, потом в Германию, потом — на море. Денег на нянечку не было, поэтому я ходила с малышом и на маникюр, и на педикюр, и с девчонками в кафе, и с мужем в ресторан. Мы были очень молодые и современные родители.

Я очень много разговариваю со своими детьми — на любые темы. Объясняю, что такое хорошо и что такое плохо, что не нужно бояться рассказывать родителям что бы то ни было. Если они что-то сделали неправильно, сажусь и объясняю, какие последствия могут быть у их поступка. Физически сыновей не наказываю, но, поверьте, мой метод гораздо «жестче». Можно шлепнуть ребенка и пойти, а мои дети знают, что за проступки мама им будет целый час мозг выносить. Я строга. Да, я друг своим детям, но если они переходят грань, включаю «злого полицейского». В первую очередь я прошу мальчиков доверять мне. Что бы ни произошло, что бы они ни натворили, они могут прийти домой и поделиться — я не буду злиться и осуждать. Но если о чем-то плохом я узнаю от других, пусть пеняют на себя — наказание будет жестким. Поэтому дети мне все рассказывают: кто в кого влюбился, кто матом в школе ругается.

Все свободное время мы проводим вместе и, как правило, с детьми. Уезжаем на дачу, топим баню, жарим шашлыки, играем в карты. Или гуляем в парке «Сокольники»: я с детьми катаюсь на роликах, а Павел садится на велосипед. Вечера проводим дома у телевизора. Сериалы — наша общая страсть! Если уезжаем в отпуск к морю, то только впятером, без других родственников. Мы не ходим к семейному психологу — я сама знаю, как лучше для нашей семьи. Мы вместе больше 15 лет и знаем друг о друге все. Если у меня возникают проблемы в семье, единственные, к кому я обращаюсь, — это наши с Пашей родители. И подруги, кстати, часто просят меня о помощи: у меня есть и опыт, и мудрость, я могу дать грамотный совет. «Муж — глава семьи, как он скажет — так и будет» У меня потрясающая свекровь. Для меня Лариса — и мама, и подруга, и мудрая советчица. Мы ходим в рестораны, салоны красоты, караоке. Я ей доверяю все свои секреты и постоянно учусь у нее.

Переехать с мужем в другой город, сменить работу, не гулять допоздна — для меня это не жертвы. Например, муж категорически против того, чтобы я встречалась с подругами после 10−11 вечера — в это время я должна быть с семьей. И я не спорю. Муж — глава семьи, как он скажет — так и будет. Так живут и семьи наших с Павлом родителей: муж сказал — жена сделала. Но чего никогда нельзя терпеть в браке ради сохранения семьи — это насилия, унижения и оскорблений.

Самый необычный подарок, который я сделала мужу, — икона святого Павла, которую я написала сама к его 30-летию. А что касается меня, я люблю сумки и украшения, поэтому муж никогда не ошибается с подарком для меня.