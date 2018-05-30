Малышам не нужны усиленные дозы витамина D для костей

Исследование показало, что младенцы не нуждаются в больших дозах витамина D для здоровья костей.

Активное использование витамина D и добавок с ним не сделает кости малышей более прочными к достижению ими двухлетнего возраста. К такому выводу пришли ученые из Финляндии. Витамин D необходим, поскольку он помогает организму абсорбировать кальций. Этот витамин естественным образом вырабатывается самим организмом после того, как кожа подвергается воздействию солнечных лучей.

Впрочем, во множестве европейских стран, включая и Россию, из-за особенностей климата до 40% жителей не получают достаточного количества солнца, как показало исследование ещё 2016 года. У подобных детей может развиваться дефицит витамина D, что грозит риском рахита, ослаблением костей, задержками роста и впоследствии остеопорозом. Именно поэтому ученые и решили, что прием пищевых добавок с витамином D будет полезен для малышей.

Исследователи наблюдали за 975 здоровыми малышами из Финляндии, часть из которых получала рекомендованную суточную дозу в 400 международных единиц витамина D, а часть — 1 200 единиц, то есть дозу, увеличенную в три раза. К возрасту в 24 месяца никакой разницы в плотности и силе костей, а также в количестве инфекций между малышами из двух разных групп обнаружено не было.