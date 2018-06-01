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Николь Кидман призналась, что пережила два выкидыша в браке с Томом Крузом
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Николь Кидман призналась, что пережила два выкидыша в браке с Томом Крузом 

Letidor.ru 1 июня 2018
Фото: Letidor.ru
Актриса откровенно поведала о том, как потеряла детей.
Известная голливудская актриса Николь Кидман более 10 лет состояла в браке с коллегой по цеху Томом Крузом. Собственных детей в этих отношениях у звезд не появилось, но они стали родителями двоих приемных малышей.
В недавнем интервью актриса призналась: она дважды беременела от экс-супруга — и дважды теряла детей.
Это жуткая боль. Да, я знаю, что это такое… Вообще, о выкидышах не принято говорить во всеуслышание, но это ужасно. Это огромное горе,
— поведала звезда в интервью журналу Tatler.
Как уточнила Николь Кидман, первый выкидыш она пережила в возрасте 23 лет, когда они с Томом Крузом только начинали отношения. А второй произошел около 10 лет спустя, когда уже был начат бракоразводный процесс.
Публикация от Nicole Kidman World (@nicolekidmanfci)
20 Ноя 2017 в 7:16 PST  Напомним, у бывших звездных супругов Тома Круза и Николь Кидман есть двое приемных детей. Знаменитости были вместе с 1990 по 2001 год, в этих отношениях были приняты в семью дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.
С 2005 года актриса состоит в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном; влюбленные официально оформили отношения в 2006 году. В 2008 году у супругов родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010 году на свет появилась вторая дочь — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан.
Фото: Instagram
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