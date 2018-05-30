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Супруга Алека Болдуина тяжело заболела
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Супруга Алека Болдуина тяжело заболела 

Russianshowbiz.info 34 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодая жена актера, на днях подарившая ему уже 4-го ребенка, сообщила подписчикам в Инстаграм о тяжелой болезни, сразившей ее после появления малыша Ромео на свет. Хилария заметила, что неделя выдалась для их семьи непростой. У молодой мамы диагностировали пневмонию. Сыновья пары, Лео и Рафаэль слегли с гриппом. Старшая дочь, Кармен, пришла из школы с конъюнктивитом. По словам Хиларии, такой опыт стал для их семейства непривычным, поскольку они вообще редко болеют.
Мама 4-х малышей рассказала поклонникам о том, как ей приходится приспосабливаться к жизни с новорожденным. Женщина вынуждена привыкать к мысли о малыше, восстанавливаться после родов, налаживать грудное вскармливание, ухаживать за больными старшими детьми, посещать врачей и следить за своим состоянием на фоне пневмонии. Хилария призналась, что с нетерпением ждет того дня, когда сможет вспомнить это тяжелое время с улыбкой.
4-ый ребенок Алека Болдуина в браке с 34-летней супругой появился 17 мая. Звезда Голливуда сразу же сообщил об этом радостном событии своим поклонникам. 60-летний актер также воспитывает 22-летнюю дочь от предыдущего брака с Ким Бейсингер.
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