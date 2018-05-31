Ещё
54-летняя экс-жена Сильвестра Сталлоне беременна пятым ребенком от молодого итальянца
Далее:
Читайте также:
Ещё

54-летняя экс-жена Сильвестра Сталлоне беременна пятым ребенком от молодого итальянца 

Passion.ru 11 часов назад
Фото: Passion.ru
Бриджит Нильсен показала фото на восьмом месяце беременности.
Пока мир восхищался взрослыми дочерьми Сильвестра Сталлоне, его бывшая супруга не теряла времени зря. В 2006 году женщина вышла замуж за молодого итальянца, а сегодня — показала внушительных размеров живот. Ориентировочно через месяц 54-летняя Бриджит Нильсен станет мамой. Будущий отец — 39-летний телевизионный продюсер Маттиа Десси — выглядит очень счастливым на снимках с женой.
Пять — счастливое число для этой пары: именно пятым по счету мужем стал Маттиа, именно пятый ребенок родится у Бриджит.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
54-летняя экс-жена Сильвестра Сталлоне беременна пятым ребенком от молодого итальянца «Дочка застенчива и диковата»: Кристина Орбакайте призналась, что ей сложно общаться с 6-летней Клавой Озорная челка и красивые дети: Ольга Кабо с семьей появилась на обложке журнала
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем52
Йогиня тренирует только голых учеников64
Все, что вам нужно знать о яйцах
Жара: микробикини снова в моде39
8 самых перспективных звездных дочерей
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение