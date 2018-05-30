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Экс-супруга Сильвестра Сталлоне забеременела в 54 года
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Экс-супруга Сильвестра Сталлоне забеременела в 54 года 

Мир24 1 час назад
Датская актриса Бриджит Нильсен разместила в Instagram свои фото в «интересном положении».
«Счастливое время, положительные вибрации», — прокомментировала снимки актриса.
Нильсен также добавила, что «семья становится больше». Будущий малыш станет пятым ребенком. У актрисы есть 34-летние дочери Джулиана и Киллиана, и сыновья — 28-летний Дуглас и 23-летний Рауль.
Как сообщает Dailymail, отцом будущего ребенка стал пятый супруг Нильсен — 39-летний продюсер Маттиа Десси, известной своей главной ролью в фэнтези «Рыжая Соня». Пара живет в браке уже 12 лет.
Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне был женат на Бриджит Нильсен с 1985 по 1987 годы.
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