Экс-супруга Сильвестра Сталлоне забеременела в 54 года

Датская актриса Бриджит Нильсен разместила в Instagram свои фото в «интересном положении».

«Счастливое время, положительные вибрации», — прокомментировала снимки актриса.

Нильсен также добавила, что «семья становится больше». Будущий малыш станет пятым ребенком. У актрисы есть 34-летние дочери Джулиана и Киллиана, и сыновья — 28-летний Дуглас и 23-летний Рауль.

Как сообщает Dailymail, отцом будущего ребенка стал пятый супруг Нильсен — 39-летний продюсер Маттиа Десси, известной своей главной ролью в фэнтези «Рыжая Соня». Пара живет в браке уже 12 лет.

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне был женат на Бриджит Нильсен с 1985 по 1987 годы.

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