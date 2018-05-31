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54-летняя экс-жена Сильвестра Сталлоне беременна пятым ребенком от молодого итальянца
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54-летняя экс-жена Сильвестра Сталлоне беременна пятым ребенком от молодого итальянца 

Passion.ru 58 минут назад
Фото: Passion.ru
Бриджит Нильсен показала фото на восьмом месяце беременности.
Пока мир восхищался взрослыми дочерьми Сильвестра Сталлоне, его бывшая супруга не теряла времени зря. В 2006 году женщина вышла замуж за молодого итальянца, а сегодня — показала внушительных размеров живот. Ориентировочно через месяц 54-летняя Бриджит Нильсен станет мамой. Будущий отец — 39-летний телевизионный продюсер Маттиа Десси — выглядит очень счастливым на снимках с женой.
Пять — счастливое число для этой пары: именно пятым по счету мужем стал Маттиа, именно пятый ребенок родится у Бриджит.
Фото: instagram
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