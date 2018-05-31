Пятый ребенок в 54 года! Экс-супруга Сталлоне и звезда «Рыжей Сони» Нильсен беременна от молодого итальянца

В 20 лет Бриджит Нильсен наказывала врагов огромным мечом плечом к плечу с Арнольдом Шварценеггером в «Рыжей Соне», а в 54 посмеялась над критиками и объявила о новой беременности.

У себя в Instagram Бриджит Нильсен опубликовала два портрета в обтягивающем белом платье, которые не оставляют никаких сомнений: звезда беременна, и срок родов приближается к ней на всех парах.

— подписала Бриджит одно из беременных фото, под другим намекнув на то, что нуждается от своих поклонников только в положительных эмоциях.

Высокая и прекрасная датчанка в 20 лет сыграла главную роль в фэнтези-фильме «Рыжая Соня» со Шварценеггером, тогда же, в 1985 году, она вышла замуж за другую звезду боевиков — Сильвестра Сталлоне , правда, брак продлился всего два года. Ее последний брак длится гораздо дольше — уже 12 лет она замужем за итальянским продюсером Маттиа Десси, сейчас ему 39 лет. В комментариях Нильсен поздравляют с будущим радостным событием, но намекают, что все четверо предыдущих детей звезды уже совершеннолетние, а вот до совершеннолетия нового ребенка возрастная мама может не дожить. А как ты относишься к позднему материнству?

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Фото:Instagram