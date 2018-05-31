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Родственники Хлое Кардашьян уговаривают ее вернуться в Лос-Анджелес
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Родственники Хлое Кардашьян уговаривают ее вернуться в Лос-Анджелес 

Журнал ОК! 1 час назад
Кажется, родственники Хлое Кардашьян не в восторге от ее переезда в Кливленд. Как сообщают зарубежные СМИ, мама и сестры звезды реалити-шоу надеются, что она вместе со своей новорожденной дочерью вернется в Лос-Анджелес. Сейчас Хлое вместе с бойфрендом и ребенком живет в штате Огайо, и родные не всегда могут навещать ее. Это, собственно, и является основной причиной разговоров о переезде.
Каждый из членов семьи понимает положение Хлое. Они стараются приезжать к ней, но им очень хочется, чтобы она вернулась в Лос-Анджелес. Конечно, мама и сестры позволяют ей самостоятельно обустраивать свою жизнь в Кливленде, но все равно скучают по малышке Тру и надеются, что Хлое переедет обратно в родительский дом.
Хлое Кардашьян c дочкой
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. На протяжении беременности Хлое Тристан изменял ей с девушками из ночных клубов. Звезда реалити-шоу узнала об этом, но простила своего неблаговерного. Недавно появились слухи о том, что пара и вовсе собирается пожениться.
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