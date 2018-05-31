Галина Юдашкина: «Хочется делать не цветочки и сердечки, а

Креативный директор «Valentin Yudashkin kids» рассказала Wday.ru , почему так трепетно относится к моде и как работать, когда у тебя двое детей.

«Сложно найти симпатичное и модное»

Вы — настоящий пример современной мамочки. Как успевать выпускать новые коллекции и воспитывать двух детей?

Галина Юдашкина:

Главное — правильно распределить свое время. Толя пошел в садик на целый день до шести вечера, а Аркаша с няней, а иногда я беру его на работу с собой!

Публикация от Gala Maxakov Yudashkina (@gyudashkina)

10 Май 2018 в 5:13 PDT Если касаться моды для беременных, в России эта сфера вообще практически не затронута. Почему? Насколько она важна?

Галина Юдашкина: Для беременных вообще сложно найти что-то симпатичное и модное, поэтому многие мамы заходят в масс-маркеты и берут вещи на размер больше или оверсайз. Многим просто жалко тратить большие деньги на период беременности, ведь девять месяцев пролетают. Может, не так быстро, но все равно пролетают!

«Детям нужны взрослые вещи, которые носят мамы и папы»

Почему вы решили делать коллекции для детей?

Галина Юдашкина: Мы всегда хотели сделать что-то красивое для детишек, поэтому, когда пришло время, мы долго не думали и сразу окунулись в этот проект. Особенно когда я стала мамой, пришло понимание того, что именно нужно детской моде!

Кажется, уже столько всего придумано. Где вы черпаете идеи для новых коллекций?

Галина Юдашкина: Я сразу поняла, что хочется сделать что-то необычное, и это не привычные всем цветочки и сердечки для детей, а более взрослые вещи, как носят мамы и папы. В наш век все меняется, появляются новые тренды, поэтому нужно идти в ногу со временем и тенденциями, а иногда и опережать их!

Публикация от Детская Одежда (@valentinyudashkin_kids)

30 Май 2018 в 6:21 PDT Лиза и гарри Галкины в вечерних нарядах, созданных «Valentin Yudashkin kids».

«Иногда из-за работы забываю поесть»

Публикация от Gala Maxakov Yudashkina (@gyudashkina)

26 Апр 2018 в 5:25 PDT Вы в отличной форме. Как удалось быстро восстановиться после родов?

Галина Юдашкина: Сейчас можно найти массу советов, как оставаться в форме во время беременности. Мой рецепт — это занятие любимым делом. В эту беременность я работала до последнего, мой ритм жизни был такой быстрый, что иногда даже забывала поесть! Поэтому, когда родила, быстро вернулась в форму! К спорту вернусь через недельку!

Уже задумываетесь, кем станут ваши дети в будущем? Может, хотя бы старший?

Галина Юдашкина:

Анатолий — очень смышленый парень. Он быстро учится, схватывает все знания буквально на лету. Но вот терпения и усидчивости у него почти нет, ему нужно все и сразу! Кем бы он ни стал, я поддержу его в любом случае.

Публикация от Gala Maxakov Yudashkina (@gyudashkina)

6 Сен 2017 в 9:53 PDT Как меняет жизнь рождение ребенка?

Галина Юдашкина: Полностью меняется, ведь твои приоритеты, желания уходят на второй план, но это только радует! Когда ты думаешь не только о себе, но и о своей семье.

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