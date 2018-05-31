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Джессика Альба рассказала о дурном примере, который она подает детям
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Джессика Альба рассказала о дурном примере, который она подает детям 

Журнал ОК! 40 минут назад
Джессика Альба стала героиней свежего номера журнала Instyle и предстала в ярких образах в стиле 80-х. На одном кадре актриса запечатлена в блестящем платье с пайетками, а на другом — красуется в золотой рубашке и серебристых брюках. Образ дополнила объемная прическа в виде кудрей и яркий макияж.
Джессика Альба
В рамках съемок Джессика Альба дала интервью, в котором рассказала о своей карьере и семье. Когда тема коснулась воспитания детей, актриса ответила, что она — далеко не идеальная мама.
У меня есть одна ужасная привычка: когда мои дети просят меня что-то найти, они такие: «Мама, где мой рюкзак/зубная щетка (что угодно)». Я просто отвечаю: «В твоей заднице», и да, это показатель плохого воспитания.
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Джессика Альба
Напомним, что Джессика Альба замужем за Кэшем Уорреном с 2008 года. Супруги воспитывают двоих дочерей: Хэвен и Онор, а также сына Хейса, которого актриса родила 31 декабря прошлого года.
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Женский форум
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