Зачем детям считать деньги?

В Кузбассе периодически проводятся уроки по финансовой грамотности для детей — дошколят и школьников. Зачем ребёнку быть финансово грамотным, если все расчёты в семье ведут взрослые, выяснял корреспондент kuzbass.aif.ru.

Заместитель управляющего отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России Татьяна Вотинова считает, что важно с детства научить детей правильному обращению с деньгами, ведь дети начинают что-то покупать на карманные деньги с раннего детства.

В Банке России считают, что финансовое воспитание не должно ограничиваться одной семьёй. За прошлый год специалисты кемеровского отделения рассказали почти 2,5 тысячам ребятишек не только о явной пользе денег, но и о рисках обращения с ними. В этом году занятия тоже продолжаются. В рамках весенних «Онлайн-уроков по финансовой грамотности» мы и вовсе оказались первыми по числу участников по Сибири и четвёртыми по стране. Задать свои вопросы дистанционно и научиться финансовому планированию смогли 25 школьников из Кемерова, Новокузнецка, Киселевск, Анжеро-Судженска, Прокопьевска и других городов. В том числе охвачены оказались отдалённые территории области. Очередной этап онлайн-уроков стартует в сентябре 2018 года.