Анна Хилькевич рассказала, почему расплакалась на утреннике дочери

Девочка выступила в детском саду.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич поделилась с подписчиками своими эмоциями после мини-концерта в детском саду дочери Арианны. Актриса призналась, что не смогла сдержать слез, когда смотрела на выступление девочки.

Сегодня у нашей кнопочки был мини-концерт в садике. До чего же это мило… Эти детки, неуклюжие, но от этого они становились ещё милее… Родители, с глазами полного счастья и улыбками до ушей. 😍 Могу представить, как я выглядела со стороны, сидя на первом ряду и плача от накрывших эмоций😂😂. Но мне было абсолютно все равно, главное, чтобы наши дети радовались сегодня☺️☝🏼❤️,

— рассказала Анна Хилькевич, поделившись фотографией с дочкой из детского сада.

Фото: Instagram@annakhilkevich

«Милашки», «Это очень мило, правда ❤.. Настоящие и самые искренние эмоции 😍🙏», «О да! Я всегда реву на детских праздниках. Это всегда очень трогательно, душевно, мило❤👄», — поддержали Анну подписчики. Кстати, звезда, в свою очередь, также поделилась не только фото, но и фрагментами видео с утренника в разделе Instagram Stories.

Кстати, вероятно, слезы и сильные эмоции были связаны со второй беременостью Анны, ведь в это время женщины становятся очень чувствительными. Однако подписчики решили, что дело, скорее всего, просто в любви актрисы к дочери.

Напомним, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама.

Добавим, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна. Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить троих детей. О своей семье Анна также рассказала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью.

Кстати, недавно Анна Хилькевич завела дочери Instagram-аккаунт и показала ее архивные фото.

Фото: Instagram / @annakhilkevich

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