Мыльные пузыри и «миньоны»: детский праздник в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости Крым. В Международный день защиты детей в аэропорту «Симферополь» проходят мероприятия для маленьких пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

Отмечается, что на привокзальной площади у нового терминала детей и их родителей развлекают «миньоны», диджей и аниматоры. Кроме того, в самом здании проводятся различные конкурсы. «Также все желающие могут сделать аквагрим. Специально для самых любознательных, работает шоу мыльных пузырей», — добавили в пресс-службе.

Праздник в честь Международного дня защиты детей в аэропорту «Симферополь»

Для удобства пассажиров с детьми в терминале работает отдельная зона предполетного досмотра.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.