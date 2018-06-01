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Мыльные пузыри и «миньоны»: детский праздник в аэропорту Симферополя
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Мыльные пузыри и «миньоны»: детский праздник в аэропорту Симферополя 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости Крым. В Международный день защиты детей в аэропорту «Симферополь» проходят мероприятия для маленьких пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
Отмечается, что на привокзальной площади у нового терминала детей и их родителей развлекают «миньоны», диджей и аниматоры. Кроме того, в самом здании проводятся различные конкурсы. «Также все желающие могут сделать аквагрим. Специально для самых любознательных, работает шоу мыльных пузырей», — добавили в пресс-службе.
Праздник в честь Международного дня защиты детей в аэропорту «Симферополь»
Для удобства пассажиров с детьми в терминале работает отдельная зона предполетного досмотра.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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