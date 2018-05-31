Елена Цыплакова рассказала, почему оказалась в инвалидной коляске и как выжила

Впервые Елена Цыплакова снялась в 14 лет в фильме «Не болит голова у дятла». Тогда в нее были влюблены миллионы советских мальчишек, а режиссеры наперебой звали в свои картины.

Затем был «Школьный вальс», после которого женщины писали актрисе благодарственные письма: они передумали делать аборты, и у них родились дети. Однако в 27 Цыплакова вдруг пропала с экранов. И мало кто знал, что молодая, талантливая актриса едва не погибла в Африке, где ее укусил малярийный комар.

После сложнейшей операции и реабилитации прозвучал приговор врачей: она не сможет иметь детей.

Эти тяжелейшие события заставили Цыплакову пересмотреть свою жизнь. Она стала меньше сниматься в кино, больше читать, занялась режиссурой и даже разводила кур, когда не было работы.

Так Елена пришла к вере и говорит, что это совершенно другая жизнь.

На тот момент у нее за плечами уже были два неудавшихся брака, и Цыплакова едва не дала обед безбрачия. Но однажды, стоя на перекрестке у сломавшихся стареньких «Жигулей», она взмолилась: «Господи, пошли мне человека, который поможет».

И тут остановилась машина, водитель который действительно помог Цыплаковой. Мужчина, который, как оказалось, жил с ней на одной улице, но не был с ней ранее знаком, помог починить машину. А затем он стал ее мужем, судьбой и верным помощником по жизни.

Он же был рядом, когда у Цыплаковой обнаружили диабет, начались проблемы с ногами, и актриса была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

Какие чудеса произошли в жизни Елены Цыплаковой, почему она хотела принять обет безбрачия и как шла к вере, она рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».