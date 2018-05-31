«Я смирилась»: Елена Цеплакова объяснила, почему у нее нет детей

Актриса Елена Цеплакова впервые снялась в кино в 14 лет и сразу же стала знаменитостью — на нее посыпались предложения от именитых режиссеров. В один момент жизнь артистки резко изменилась — из-за проблем со здоровьем ей, по сути, пришлось отказаться от ролей в кино.

"Я была в Африке, меня укусил малярийный комар. Мне повезло — я успела принять лекарство и выжила. Но после всего, что со мной происходило, я сильно поправилась. На тот момент и предложения в кино приходили не так часто, а то, что предлагали, мне не нравилось, поэтому я на пике славы и пропала", — вспоминает артистка. Тогда же она собиралась выйти замуж во второй раз. Незадолго до свадьбы Елен пережила тяжелую операцию и из-за ошибки врачей лишилась возможности иметь детей.

"У меня нет детей, так как операции, которые я перенесла, лишили меня возможности иметь ребенка. После малярии мне врачи сказали, что детей не будет. Это была ошибка медиков. У меня началось кровотечение, думали, что внематочная беременность, а ее не оказалось. Раньше все время плакала, потому что очень хотела ребенка, а меня потом смирилась", — вспоминает Цеплакова. Супруг Елены знал о ее проблеме, но у него были дети от первых браков, поэтому он продолжал заботиться о любимой женщине. Впрочем, их брак в итоге все равно распался.

После развода со вторым супругом актриса даже думала дать обет безбрачия, но в итоге решила начать жить заново. В 36 лет Елена пришла к вере и стала довольно религиозным человеком. «Я пересмотрела свою жизнь, изменилась. Тогда разошлась с мужем и захотела начать с чистого листа», — рассказывает Цеплакова.