«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»

Самой высокой девочке в мире всего 12 лет, но ее рост составляет 188 см, и она уже выше своих родителей. Рост отца Софи — 178 см, матери — 162,5. Одноклассники ребенка, в среднем, ниже ее на 45 см.

Самой высокой девочка считается на законных основаниях — этот статус ей присвоило руководство Книги рекордов Гиннесса. Софи ее рост кажется «клевым», но она будет рада, если больше не вытянется:

«Мама рассказала мне о синдроме Марфана еще в детстве. Я та, кто я есть. И я этим горжусь. Но я вряд ли буду счастлива вырасти еще. Круто, когда твой рост составляет 188 см, но я не хочу быть еще длиннее».

Софи с отцом в детстве / Facebook Йена Холлинса

Синдром Марфана девочке диагностировали, когда ей было восемь месяцев. Это генетическое заболевание влияет на соединительную ткань в организме, обычно люди, страдающие от него, имеют удлиненные конечности и недостаток массы тела.

К счастью, сегодня вмешательство врачей иногда позволяет остановить стремительный рост людей с синдромом, а Софи это было совершенно необходимо, так как со временем длинное тело приводит к проблемам внутренних органов.

Уже в шесть лет девочка была ростом 147 см, в 10 она вытянулась до 180 см. После этого доктора стали делать ей в колени инъекции, которые разрушают растущую костную ткань, а также начали давать гормоны, чтобы ускорить половое созревание.

За свой рост Софи подвергается буллингу в школе. Врач девочки говорит:

«Я всегда готовил Софи к тому, что люди будут пялиться. Мальчики в школе называли ее жирафом. Было время, когда она была такой худой, что я боялся, что ее ноги сломаются пополам».

Софи с 10-летним братом Аароном / Facebook Йена Холлинса

Сегодня Софи рада, что потихоньку ее одноклассники тоже начинают вытягиваться:

«Сейчас мои друзья начинают меня догонять по росту. Последние несколько лет были очень тяжелыми, учитывая, через что прошло мое тело. Но я счастлива, что все кончено, и рада стать подростком».

Эта смелая и сильная девочка гонит от себя мысли, что терапия может и не помочь.