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В Госдуме назвали самые важные реформы в сфере защиты детей
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В Госдуме назвали самые важные реформы в сфере защиты детей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с Inforeactor назвала самые важные реформы в сфере защиты детей.
«Законодательство в сфере защиты детей всегда требует совершенствования», — отметила депутат.
По её словам, когда оно начинает применяться на практике, становится очевидным, что есть моменты, которые нужно отрегулировать или дополнить, и такие законы принимаются постоянно.
«Наиболее важными являются вопросы, связанные с отдыхом детей, с оздоровлением, с защитой объектов инфраструктуры, которыми пользуются дети. Недавно такой закон был принят Государственной думой», — рассказала Окунева.
Она добавила, что много других законодательных актов в настоящее время находится на проработке.
Ранее сообщалось, что в России в 2017 году выявлено более 640 тысяч нарушений в сфере защиты прав и интересов детей.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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