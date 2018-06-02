Ученые: каждый человек имеет дар предсказания

Канадские ученые пришли к интересному и неожиданному выводу. В результате масштабного исследования стало известно, что каждый человек способен предсказывать будущее. Данные выводы поразили научное сообщество. Был поставлен эксперимент, который помог более детально узнать механизм реагирования мозга на болевые движения после травм. Оказалось, что человеческий мозг способен предсказывать, будет ли движение тела болевым и, в связи с этим, корректировать процесс работы мышц. Мышцы получали определенные болевые ощущения, а специалисты наблюдали за тем, как реагирует на это мозг с помощью специальных приборов. Оказалось, что если движение повлечет боль, мозг уже знает об этом и продляет время реакции на выполнение движения. Однако при этом сама манипуляция по времени проходит быстрее, чем обычно. Таким образом, мозг пытается свести к минимуму болевые ощущения. пишет МИР.24. Ученые надеются, что полученные результаты исследования помогут людям с расстройством опорно-двигательного аппарата.