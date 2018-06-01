Грудное вскармливание и кальций: о чём вам не расскажет педиатр

Очевидная польза грудного вскармливания:

более быстрое восстановление после родов;

сокращение матки, увеличившейся во время вынашивания ребёнка;

экономия времени и денег на приготовлении молочных смесей и их покупку;

грудное вскармливание — мощное природное средство против остеопороза в более позднем возрасте.

У девушек, никогда в жизни не кормивших грудью, риск развития остеопороза в 4 раза выше, чем у кормивших.

Кальций для кормящих мам: норма

На производство молока организму кормящей мамы необходим — в числе прочего — кальций. Особенно полезны продукты, содержащие кальций. Бытует мнение, что в период грудного вскармливания нужно дополнительно принимать 400-800 мг кальция. Но наука это не подтверждает. Последние исследования показывают: кормящей маме нужно получать с пищей или пищевыми добавками те же 1000мг кальция, что и среднестатистическому взрослому.

Недобор кальция чреват неприятностями с зубами и не только. Но дополнительный прием кальция сверх этой нормы никак не влияет на его содержание в грудном молоке и даже на снижение костной массы. Почему?

Метаболизм кальция и грудное вскармливание

Матушка-природа позаботилась о том, чтобы младенец получал с маминым молоком нужное количество кальция. В период грудного вскармливания у нас меняется метаболизм кальция. Помимо нашей воли, организм мобилизует внутренние ресурсы на то, чтобы грудное молоко было качественным. И он берёт кальций не только из пищи, но и из костей. Установлено, что в период грудного вскармливания плотность костей кормящей мамы снижается на 1-2%.

После грудного вскармливания срабатывает эффект отскока: в течение нескольких месяцев плотность костей мамы не только восстанавливается до прежнего уровня, но и становится чуть-чуть больше. В итоге кости мамы становятся крепче, чем были до беременности.

У мам моложе 18 лет ещё не завершилось окончательно формирование собственного скелета. Беременность в этом возрасте чревата необратимой, хотя и небольшой потерей плотности костей.

Грудное вскармливание — чем дольше, тем лучше?

Значит ли это, что в интересах мамы — кормить ребёнка грудью как можно дольше? В определённых пределах — да, но без крайностей. Прямой зависимости между длительностью грудного вскармливания и плотностью костей нет. Описанный эффект срабатывает только при кормлении малыша в течение 12-ти месяцев. Если продолжать кормить грудью ребёнка и после года, потери костной ткани могут восстановиться не в полном объёме. Почему так? Этого учёные пока не знают.