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Панин на всю страну показал фото голой семьи
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Панин на всю страну показал фото голой семьи 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: Дни.ру
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился. На сей раз артист опубликовал фотографию, на которой снята семья, причем ее члены полностью раздеты.
Сегодня, 1 июня, в России отмечается День защиты детей. В честь важной даты Алексей Панин решил поздравить народ, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram неоднозначный кадр. На снимке на фоне моря или океана позирует счастливо улыбающаяся семья. Изюминка фото в том, что все персонажи на нем абсолютно голые.
Многочисленные подписчики прокомментировали публикацию скандально известного актера. «Да.. когда то все мы были детьми.. С Днем Защиты детей! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «С праздником доченьу твою 😊», «Здоровья, радости, солнца и больше детских улыбок и звонкого смеха!», «А разве детей не надо все 365 дней в году защищать⁉ 😎» — поинтересовалась у актера подписчица. Панин ей ответил: «вы правы! Но это не нашей стране! В нашей стране только воруют по честному. Все остальное показуха. ✌»
Отметим, что Алексею досталось много поздравлений в адрес дочери. Вот одни из них: «Малышку Нюсю с праздником! И Вас, Алексей, с прекрасной дочей:-)», «Леха братушка здоровья твоей дочери это самое главное и тебе счастья и настоящей любви».
К слову, ранее Алексей Панин выложил видео, на котором запечатлел свою наследницу, девятилетнюю Анну. Девочка в компании отца и двух бабушек сидит за столом и играет в карты. «В картишки дуемся. ♦♣♥♠ » — коротко сообщил Панин. Поклонники пришли в восторг от девочки. «Обожаю Нюсю😍этот ее взгляд искренний😍😍😍😍», «Как мне не хватает моей прабабушки… Мы с ней играли часто в карты… АНЯ У ВАС ПРЕКРАСНАЯ😍💋», «душевное видео», «Доча у тебя классная», — высказались восхищенные поклонники.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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