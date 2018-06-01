Панин на всю страну показал фото голой семьи 

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился. На сей раз артист опубликовал фотографию, на которой снята семья, причем ее члены полностью раздеты.
Сегодня, 1 июня, в России отмечается День защиты детей. В честь важной даты Алексей Панин решил поздравить народ, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram неоднозначный кадр. На снимке на фоне моря или океана позирует счастливо улыбающаяся семья. Изюминка фото в том, что все персонажи на нем абсолютно голые.
Многочисленные подписчики прокомментировали публикацию скандально известного актера. «Да.. когда то все мы были детьми.. С Днем Защиты детей! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «С праздником доченьу твою 😊», «Здоровья, радости, солнца и больше детских улыбок и звонкого смеха!», «А разве детей не надо все 365 дней в году защищать⁉ 😎» — поинтересовалась у актера подписчица. Панин ей ответил: «вы правы! Но это не нашей стране! В нашей стране только воруют по честному. Все остальное показуха. ✌»
Отметим, что Алексею досталось много поздравлений в адрес дочери. Вот одни из них: «Малышку Нюсю с праздником! И Вас, Алексей, с прекрасной дочей:-)», «Леха братушка здоровья твоей дочери это самое главное и тебе счастья и настоящей любви».
К слову, ранее Алексей Панин выложил видео, на котором запечатлел свою наследницу, девятилетнюю Анну. Девочка в компании отца и двух бабушек сидит за столом и играет в карты. «В картишки дуемся. ♦♣♥♠ » — коротко сообщил Панин. Поклонники пришли в восторг от девочки. «Обожаю Нюсю😍этот ее взгляд искренний😍😍😍😍», «Как мне не хватает моей прабабушки… Мы с ней играли часто в карты… АНЯ У ВАС ПРЕКРАСНАЯ😍💋», «душевное видео», «Доча у тебя классная», — высказались восхищенные поклонники.