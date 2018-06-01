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Дочь Филиппа Киркорова эффектно открыла модный показ
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Дочь Филиппа Киркорова эффектно открыла модный показ 

Letidor.ru 31 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Гордый отец уже рассказал о триумфе дочери в Сети.
Популярный исполнитель Филипп Киркоров похвастался очередным достижением и успехом своей дочери Аллы-Виктории. В преддверии первого дня лета, 31 мая, девочка открыла детский модный показ молодого дизайнера Саши Ким. Поддержать Аллу-Викторию на это мероприятие пришла почти вся ее семья — папа, брат Мартин и любимая бабушка Мари (которая, на самом деле, является тетей детей). Алла же успешно справилась со своей задачей и получила заслуженную похвалу не только от родственников, но и зрителей показа.
Первый день лета 2018 мы красиво отметили всей семьей во главе с моей дочкой Аллой-Викторией, эффектно открывшей в роскошном платье детский модный показ чудной Саши Ким! Ну а мы с ее братом Мартином и моим наследником поддержали ее аплодисментами в зале, вместе с любимой бабушкой Мари,
— рассказал в Instagram Филипп Киркоров.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
31 Май 2018 в 9:07 PDT  Заметим, что показ назывался «Бал принцесс», а Алла-Виктория действительно была похожа на принцессу в ее наряде. Отметим, что данное мероприятие — дебютный показ детских платьев SASHA KIM, приуроченный к 5-летию юного дизайнера бренда Саши Ким. В день рождения девочки родители — светская модница Евгения Ким и бизнесмен Андрей Ким — сделали ей такой подарок: возможность провести показ собственного бренда одежды и «Бал принцесс».
Юная Саша Ким пресс-служба
Напомним, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его матери Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Сын Мартин родился 29 июня 2012 года. Имя матери своих детей певец не раскрывает. Зато звездный отец охотно делится с публикой фотографиями и роликами с участием своих малышей. Более того, он уже много раз выступал с дочкой и сыном с песней под названием «Зайка моя». Трек ребята знают наизусть и уже легко исполняют его на сцене.
Фото: пресс-служба
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