Многодетная семья из города Немана получит орден «Родительская слава»

Награждение состоится в столице России. Супруги Андрей и Светлана Луста воспитывают десять детей.

Лена самая старшая, скоро ей исполнится 27 лет. Она преподаёт в Неманской школе историю. Учителем стать сам Бог велел, говорит девушка. С ранних лет она была наставницей младшим братьям и сестренкам.

«Я уже по возрасту сама могла быть мамой. ее приняла, вот как, многие говорили — это твоя дочка? я отвечала, ну, почти!», — говорит Елена Луста.

При этом родных детей у супругов Луста 9. Самый маленький — 5-летний Даниил приёмный, мама и папа у него появились в 10 месяцев. Но младший он только временно.

Светлана Луста, многодетная мама: — Вероника просит сестрёнку. Поэтому мы хотим такую девочку, как она. Говорит, вместе в сад будем ходить, вместе в школу, будем вместе играть, и мы цель поставили, что да, я обновляю документы, в базу данных встанем и будем ждать.

Луста переехали в Неман 4 года назад из Кемеровской области. Здесь зелень, чистый воздух, большой дом — скоро будут справлять 30 лет совместной жизни, прожитых в любви и согласии. По секрету Андрей рассказал, что встречу с женой помнит, как вчера.

Андрей Луста, многодетный отец: — Друг мой по телефону познакомился с девушкой и пригласил ее на свидание. И эта девушка пригласила мою жену. А друг меня. И мы так вот две пары познакомились.

В коридоре на полке для обуви нет свободного места, а семья продолжает расти. Удивительную неманскую семью заметили даже в Москве. За орденом «Родительской славы» семья отправится в столицу в полном составе.