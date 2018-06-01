Что вам не простят ваши дети: тест

Проблемы отцов и детей существуют с того момента, как как у первых на земле родителей появились первые дети. Быть хорошими родителями и просто, и сложно одновременно.

Большинство матерей часто испытывают чувство вины, причем по самым разным, часто противоположным поводам. Достаточно я его люблю или недостаточно, много времени уделяю или мало, хорошо забочусь или плохо, действительно воспитываю или ребенок растет как в поле трава — вот лишь малая часть вопросов, которые терзают многих. Все родители стараются дать своим детям лучшее, но иногда лучшее — это враг хорошего.

Пройдите наш тест, чтобы узнать, а не превратились ли вы в того самого родителя-невротика, который мучается сам и мучает ребенка.